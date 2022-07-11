Экс-президент Польши захотел «расчленить» Россию и уменьшить до 50 млн человек

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек, сообщила французская газета Le Figaro.

Как считает Валенса, для достижения этих целей нужно «поднять восстание» 60 народов, населяющих территорию России, передает РИА «Новости».

Бывший президент Польши также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью таких инструментов, как НАТО и Евросоюз. Однако, как сообщил Валенса, Соединенные Штаты и Европа якобы «имеют на это право», поскольку реализуют свои амбиции «демократическим» путем.

В минувшую субботу российские спецназовцы уничтожили в Харьковской области не меньше трех польских наемников. В конце июня эксперт по безопасности Роман Насонов говорил, что в Украине находятся порядка 6 тыс. наемных боевиков, из которых 1,8 тыс. – из Польши. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Польша собирается «останавливать Россию».

Напомним также, в прошлую пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Балтику внутренним морем НАТО. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Балтику внутренним морем НАТО, и предложил подарить тому карту.

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