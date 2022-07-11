 

Мнение: Они остаются

11.07.2022, 2:54, Разное
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Опять везде вот это великодушное “Я остаюсь!”, даже в моей ленте.

Но это ведь ЗВ, народ.

Можно подумать, что вас где-то Там, в местах получше, ждут с пирогами, а вы такие: “Спасибо, нет!”

Ниже я текст песни приведу, чтобы удобней было подставить разный контекст.

Например такой:

“Я остаюсь со старой женой, вместо того, чтобы уйти к молодой любовнице”.

“Я остаюсь секретаршей, вместо того, чтобы стать гендиром”.

“Я остаюсь в Алтуфьево, вместо того, чтобы переехать на Пречистенку”.

“Я остаюсь с Киа, вместо того, чтобы пересесть в Бентли”.

Продолжайте этот ряд. “Я остаюсь тем, кто есть, а мог бы огого”.

Понятно, почему это ЗВ в любом контексте, и в том, который имеет в виду автор песни тоже?

Поясните тем, кому это не понятно? Если вдруг не получится, я помогу.

Прямо по абзацам:

А мы опять стоим и в трюме вода,
И ты опять твердишь, что надо бежать,
И ты опять твердишь, что надо туда,
Где не качает, сухо и есть чем дышать.

Но ведь и здесь есть шанс, пускай один из десяти,
Пусть время здесь вперед не мчится – ползет.
И пусть остаться здесь сложней, чем уйти,
Я все же верю, что мне повезет.

Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь.

Ты говоришь, что здесь достаточно зла,
И ты спешишь скорей отсюда уйти,
Ты говоришь, что мне неволя мила,
И свято веришь в правду другого пути.

Бежать и плыть, лететь, куда, все равно,
Лишь бы туда, где нет и не было нас.
Ты говоришь, здесь все погибло давно,
И слишком много чужих среди нас.

Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь.

Я здесь привык, я здесь как будто в строю,
Я вижу все, хоть здесь и мало огней.
И на ногах я здесь так твердо стою,
А чтоб стоять, я должен держаться корней.

Я здесь привык, я здесь не так одинок,
Хоть иногда, но здесь я вижу своих.
Когда начнет звенеть последний звонок,
Я буду здесь, если буду живым.

Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь.

Источник: Эволюция



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