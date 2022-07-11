Guardian – учёные обнаружили микропластик в мясе, молоке и крови фермерских животных

Учёные из Амстердамского свободного университета обнаружили частицы микропластика, в том числе полиэтилен и полистирол, в крови сельскохозяйственных животных, а также в молоке и мясе, взятых на ферме или в супермаркете, пишет The Guardian. Предполагается, что причиной загрязнения микропластиком могли стать корм для животных и пластиковая упаковка для продуктов.



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Учёные впервые обнаружили микропластик в мясе, крови и молоке сельскохозяйственных животных на фермах, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Амстердамского свободного университета.

В ходе экспериментального исследования голландские специалисты исследовали 12 образцов крови коров и 12 образцов крови свиней. В каждой пробе они обнаружили микропластик, в том числе полиэтилен и полистирол. Его частицы нашли и в 18 из 25 образцов молока, взятого непосредственно на ферме или в супермаркете, в том числе в молоке в картонных коробках. Также микропластик содержался в семи из восьми образцов говядины и пять из восьми образцов свинины.

Микропластик также нашли в каждом образце протестированного гранулированного корма для животных, что указывает на возможный путь его попадания в организм животных. Кроме того, ещё одной причиной может быть пластиковая упаковка, в которой продавались исследованные продукты.

Исследователи использовали для проверки продуктов животного происхождения те же методы, которые помогли им впервые обнаружить микропластиковые частицы в крови человека, о чём они сообщили в марте.

Хотя влияние микропластика на здоровье человека или животных пока неизвестно, исследователи беспокоятся, так как в лабораторных условиях он вызывает повреждение клеток человека, однако экстраполировать эти данные на живой организм нельзя. Загрязнение воздуха имеет тяжёлые последствия для здоровья, ежегодно оно уносит жизни миллионов людей.

Как пишет The Guardian, в окружающую среду сбрасывается огромное количество пластиковых отходов — микропластик загрязнил всю планету, от вершины Эвереста до глубин океанов. Как уже удалось выяснить учёным, люди потребляют крошечные частицы с водой и пищей, а также вдыхают их. В странах, кроме Нидерландов, наличие микропластика в организме животных и мясе ещё не тестировали, однако в 2021 году его обнаружили в покупном молоке в Швейцарии и фермерском молоке во Франции.

Представительница фонда Plastic Soup Foundation Мария Вестербос призвала «срочно избавить мир от пластика в кормах для животных, чтобы защитить здоровье скота и людей».