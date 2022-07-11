Fox News – американский генерал объяснил, как Китай обходит США в оружии при меньших затратах

Если смотреть по эффективности, то на каждый потраченный Китаем на оборону доллар у США приходится 20 долларов, передаёт Fox News. Поэтому у Китая есть оружие, на которое Штатам нечего ответить. Однако гость телеканала, который служил советником при Майке Пенсе, объясняет причины этого: Китай, по его словам, ворует технологии, а Штаты долгое время занимались не тем регионом.

Важность Японии особенно хорошо понимали при прошлой и нынешней администрации в контексте противостояния с Китаем. Я хочу вернуться быстро к этому разговору. Если посмотреть на военные траты США, то они тратят на оборону больше, чем девять стран, которые следуют за ними в рейтинге. Но, как вы слышали в предыдущих разделах программы, если оценивать траты Китая с точки зрения эффективности, то получается, что потраченный им один доллар приравнивается к 20 долларам, потраченным США. Поэтому он получает определённые вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США. Что Штаты делают неправильно?

КИТ КЕЛЛОГГ, генерал-лейтенант, бывший советник по национальной безопасности Майка Пенса: Отчасти им это обходится дешевле, потому что они крадут все наши технологии. Когда я работал в бизнесе, над нами всегда висела угроза того, что Китай украдёт наши технологии. И он продолжает этим заниматься. Мы точно знаем, что они украли разработки абсолютно каждой нашей серьёзной системы вооружений. Они смогли проникнуть в наши системы и заполучить эту информацию или через посредников, или напрямую украв её. Послушайте, они просто действуют совсем не так, как мы. И нам нужно это осознать и продолжать наш рост.



И отчасти наша проблема состоит в том, что мы двадцать лет концентрировались на Ближнем Востоке и на войнах, произошедших после 11 сентября. А нужно было концентрироваться на Китае. И сейчас меня это беспокоит, ведь то, что происходит в Европе и на Украине, — очень важно, но нам нужно продолжать концентрироваться на Китае. Это наш главный соперник. Именно этот соперник будет у нас в ближайшие 10—20 лет, учитывая рост их военной и экономической мощи, если так и будет продолжаться. Так что нам нужно пристально за этим следить.

Дата выхода в эфир 08 июля 2022 года.