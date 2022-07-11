Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение вернуть турбину для «Северного потока»

Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока», в ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады.

«Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима», – говорится в заявлении Минэнерго в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), информирует РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что разочарованы решением Канады. В Минэнерго считают, что поставлять газ в Германию Россия может и без турбины.

«Во-первых, компрессорная станция «Северного потока – 1» оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Во-вторых, Россия может продолжить непрерывные поставки газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка «Северным потоком – 1» невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину», – добавили в министерстве.

Напомним, власти Канады отправят в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Источники Reuters сообщали, что после возвращения турбины в Германию Берлин передаст ее Газпрому.

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