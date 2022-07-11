 

Стало известно, какие живые существа первыми восстановились после массового вымирания

11.07.2022, 1:20, Разное
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В результате недавней исследовательской работы специалисты выяснили, как быстро животные начали восстанавливаться после пермского вымирания – глобального катаклизма, уничтожившего большую часть морских и сухопутных видов на планете.

Результаты исследования окаменелых останков, найденных на дне Южно-Китайского моря, продемонстрировали, что первыми полностью восстановились черви и креветки. Это произошло около 251 миллиона лет назад. Вслед за ними численность популяций восстановилась у кораллов, а 248 тысяч лет назад видовое разнообразие пришло в норму у моллюсков.

Эксперты в своей публикации в журнале Science Advances отметили, что проводили анализ не останков самих животных, а и результатов их жизнедеятельности, так как они позволяют получить более точные данные о периодах роста и спала развития видов.



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