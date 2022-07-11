 

Начата проверка по факту ДТП с сотрудниками ГИБДД в центре Москвы

11.07.2022, 0:45, Новости дня
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Проверка начата по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали двое сотрудников ГИБДД, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«В 20.30 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Nissan, двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и допустил наезд на находящиеся в центре поста обслуживания патрульные автомобили. В результате ДТП двое сотрудников ГИБДД получили легкие травмы и были направлены в медицинское учреждение», – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы столичного главка МВД РФ.

У водителя иномарки не было видимых признаков опьянения, но он был направлен на медицинское освидетельствование. Сотрудники ГАИ продолжат службу после оказания им медпомощи. Начата проверка, «по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – добавили в ГУ МВД.

Накануне в экстренных службах сообщили, что водитель автомобиля сбил на Новом Арбате двух сотрудников ГИБДД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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