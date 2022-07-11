 

Шри-ланкийские протестующие нашли “миллионы рупий” в президентском дворце

11.07.2022, 0:10, Разное
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Шриланкийские протестующие, занявшие в субботу дом президента Готабайи Раджапакса, обнаружили там “миллионы шриланкийских рупий”.
По данным газеты, это была “крупная сумма в президентском дворце”. Видео, на котором протестующие подсчитывают найденные деньги, стало вирусным в социальных сетях. По сообщениям, деньги были переданы силам безопасности. В Шри-Ланке резиденция действующего президента была занята протестующими в субботу. Прибыв на место, они искупались в бассейне вождя, поели на его кухне и поселились в личных покоях его семьи. В Интернете распространился видеоролик с этой записью.

В субботу тысячи людей вышли на улицы Коломбо с требованием отставки Раджапаксы. Более 40 человек получили ранения. Затем протестующие вошли в дом премьер-министра и подожгли его.

С начала апреля на острове проходят акции протеста, вызванные сложной экономической и финансовой ситуацией в стране. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил в интервью ТАСС, что Шри-Ланка переживает самый тяжелый кризис в современной истории и что политики острова до сих пор не находили никаких сходств и не имели ничего общего с этим кризисом в прошлом или в прошлом веке. По словам премьер-министра, сейчас страна находится в самом разгаре этого кризиса.

По словам Викрамасингхе, Шри-Ланка испытывает серьезный дефицит иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продовольствия для некоторых групп населения и лекарств. По его оценкам, для полного преодоления экономического кризиса потребуется три года или больше.

Источник: tass.ru



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