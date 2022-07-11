 

Боец UFC Физиев бросил вызов теннисисту Рафаэлю Надалю

11.07.2022, 0:10, Разное
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Боксер Рафаэль Фесиев из Абсолютного бойцовского чемпионата Азербайджана (UFC) сразится с теннисистом Рафаэлем Надалем. Объявление было сделано в воскресенье после его поединка против бразильца Рафаэля дос Аньоса.
Визиев победил Дос Аньоса в пятом раунде в главном событии турнира UFC Championships в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Азербайджанский теннисист одержал свою двенадцатую победу на профессиональном уровне. “Я лучший Рафаэль в Ultimate Fighting Championship. Пришло время стать лучшим Рафаэлем в спорте. Следующим будет Рафаэль Надаль, я могу его обыграть”, – сказал Визиев.

Обладатель 92 титулов WTA, Надаль является одним из величайших теннисистов в истории. Испанцу принадлежит рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде – 22.



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