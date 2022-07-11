Местные власти Калининграда обсуждают возможность запуска рейсов в Тюмень и Сыктывкар

Местные власти Калининграда рассматривают возможность открытия двух новых рейсов в Тюменскую область и Республику Коми. Министр культуры и туризма региона Андрей Ермак рассказал ТАСС в ходе Российской инновационной недели.

“Мы хотим снова предложить рейсы из Тюмени, потому что считаем, что это выгодная ситуация для обоих регионов. Мы хотим побывать в Тюмени, увидеть Тобольск, посмотреть саму Тюмень, потому что это действительно интересное направление. И Тюмень хочет сюда приехать. После посещения Сыктывкара мы говорили об этом совсем недавно. У нас есть такой рейс, и он очень загружен”, – сказал Ермак.

Он дал понять, что возможность начала полетов в города на юге РФ также обсуждается, но только когда аэропорты вернутся к нормальной работе.

В 2019 году Калининградскую область посетили более 1,7 млн туристов. В 2021 году количество регистраций достигнет рекордных 1,9 млн. В мае и июне этого года количество туристов в Калининградской области сократилось на 10% по сравнению с 2021 годом, рассказал в интервью ТАСС министр культуры и туризма региона. Предвидеть будущее развитие событий. Ермак добавил, что в этом году ожидается увеличение потока туристов.

Российская инновационная неделя (РИН) пройдет в московском Парке Горького с 7 по 10 июля. Мероприятие объединяет творческое сообщество, государственные учреждения и бизнес. На платформе RCW запланировано более 300 мероприятий, в которых примут участие около 1 000 спикеров, представляющих более 400 компаний из 40 регионов России. Российская инновационная неделя организована АНО “Креативная экономика”, Российским книжным союзом и Роскультцентром при поддержке Фонда культурных инициатив при Президенте РФ. ТАСС является генеральным информационным агентством Российской инновационной недели.

Источник: tass.ru