Эксперты выяснили, почему у пациентов с раком толстой кишки после химиотерапии наступает рецидив

Химиотерапия – один из самых лучших и эффективных методов лечения рака прямой кишки, но результаты исследований показали, что у таких пациентов чаще всего случаются рецидивы. Новая научная работа отвечает на вопрос, почему так происходит.

Эксперты выяснили, что за спящее состояние стволовых клеток рака отвечает белок Mex3a. Он позволяет при использовании лекарственных препаратов переводить клетки в сон, что дает возможность им избежать уничтожения и активизироваться, когда среда будет благоволить этому.

Следующие исследования должны помочь выяснить, какой механизм лежит в основе взаимодействия стволовых раковых клеток и белка Mex3a. Это даст возможность для разработки новых методов терапии онкологии.