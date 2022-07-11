 

Ученые изучили полет ястребов

11.07.2022, 0:00, Разное
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Специалисты из Великобритании проследили за полетом ястребов с помощью двадцати камер. Они провели исследование с целью определения особенностей перемещения и приземления этого вида птиц.

В процессе исследования ученые записывали полет ястреба на видео, а затем создали компьютерную модель, которая показывает, что птица жертвует временем и расходом энергии для создания максимально безопасных условий для приземления.

Эти данные помогут не только лучше понять, как птицы учатся решать сложные задачи с максимальной эффективностью, но и позволят разработать новые алгоритмы для систем искусственного интеллекта.



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