 

На линию морского снабжения Калининграда вышло шестое судно

10.07.2022, 23:25, Новости дня
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Специализированное судно для перевозки навалочных грузов (балкер) «СТК-1004» в воскресенье отправилось в свой первый рейс из Петербурга в Калининград, следует из данных портала MarineTraffic, Эту информацию подтвердили в компании-операторе судна.

По словам руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова, «СТК-1004» будет работать на линии снабжения Калининграда из порта Бронка в Петербурге в том же режиме, что и судно «Холмогоры», вышедшее в первый рейс 27 июня. Вместе с ними на линии Усть-Луга – Балтийск работают паромы «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский», а также теплоход «Урса Майор», передает ТАСС.

В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ РФ будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры РФ на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.

По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.

Напомним, в июне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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