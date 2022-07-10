 

Водитель сбил двух инспекторов ГИБДД в центре Москвы

10.07.2022, 23:25, Новости дня
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При наезде автомобиля в центре Москвы травмы получили два инспектора ГИБДД, сообщил источник в экстренных службах.

«В районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель автомобиля сбил двух инспекторов ГИБДД. Они оба получили травмы, их состояние устанавливается», – приводит слова источника ТАСС.

Предполагаемый виновник ДТП остался на месте происшествия. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Напомним, в сентябре минувшего года таксист сбил в Москве ехавшего по встречной полосе мотоциклиста ДПС. Кроме того, в июле 2021 года нарушивший ПДД тобольский депутат сбил сотрудника ГИБДД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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