Как на красной дорожке. Делаем пучок, который актуален в жару

Если и есть прическа, которая доминирует на красных дорожках и подиумах, так это пучок. Эта стильная прическа уже давно набирает обороты, и сейчас она повсюду. Супермодели, такие как Белла Хадид и Джордан Данн, были замечены с пучком как на подиуме, так и за его пределами, в то время как Хейли Бибер и Симон Эшли носили его на многих красных дорожках.

Преимущества

На самом деле это одна из самых простых причесок, которые только можно сделать.

Неудивительно, что пучок с зачесанными назад волосами стал настолько популярным, ведь он универсален. Он подходит как для повседневного образа, так и для ужина или вечернего мероприятия. И самое приятное заключается в том, что он часто лучше работает на немытых волосах, что делает его отличным вариантом, когда нет времени на помывку и укладку. Точно так же его можно легко создать на свежевымытых волосах с помощью средств для укладки и некоторых хитростей.

Несмотря на то что пучок выглядит совершенно непринужденно, есть несколько нюансов, о которых следует знать.

Как сделать пучок на гладко зачесанных волосах

1. Подготовить волосы. Вымытые волосы высушить и нанести на них продукт со средней фиксацией. Это поможет придать волосам больше сцепления и текстуры, не утяжеляя их.

2. Выпрямить волосы. После высыхания сделать пробор посередине и выпрямить волосы утюжком (с применением термозащиты) небольшими прядями, чтобы избавиться от пушистости и сделать их более гладкими. Утюжок должен находиться близко к голове, особенно вокруг линии роста волос.

3. Нанесите масло для волос. После того как волосы будут выпрямлены и остынут, нанести масло для волос, чтобы разгладить волосы и придать им сильный блеск. Обязательно наносить его кистью, так как это помогает добиться равномерного распределения.

4. Закрепить пучок резинкой для волос. Теперь пришло время закрепить хвост. Его положение очень важно, поэтому не следует поднимать его слишком высоко или опускать слишком низко. Середина затылка — это как раз то место. После закрепления скрутить хвост, обвивать волосами резинку для волос, закалывая на изгибах. Следует дать волосам двигаться в своем собственном направлении. Резинка для волос значительно облегчит создание такой прически. Банджи-галстук сделает хвост очень тугим. Чтобы заколоть пучок, можно использовать захваты. Резинка для волос с крючками позволит несколько раз обернуть резинку вокруг волос, прежде чем зацепиться за другой конец, обеспечивая лучшую фиксацию, чем стандартные резинки для волос.

5. Закрепить шпильками. Закрепив пучок шпильками, нужно убедиться, что все они спрятаны, затем сгладить все дорожки вдоль линии роста волос с помощью лака для или крема. Можно использовать помаду, чтобы придать супер блеск и сильную фиксацию, не перегружая волосы. Сгладить края и пригладить разлетающиеся волосы с помощью этого крема и кисти.

Щетка с натуральной щетиной идеально подходит, для того чтобы собирать волосы в пучок, оставляя гладкую поверхность без неровностей.