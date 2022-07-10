Обрамляют лицо и выглядят современно: несколько вариантов коротких многослойных стрижек

Короткие многослойные стрижки эффектно обрамляют лицо. Они красиво смотрятся на большинстве женщин, так как выгодно подчеркивают их черты. Такие прически придают волосам больше густоты и объема, а также выглядят модно и современно. В статье мы приведем несколько вариантов коротких многослойных стрижек.

Коротко стриженный боб с челкой набок

Зачесанная набок челка на коротко стриженном бобе – отличный способ добавить объема тонким и средним волосам. Многослойная короткая стрижка создает ощущение большей густоты. Срезанные кончики делают текстуру волос легкой, как перышко.

Рваная стрижка с мягкой челкой

Рваная многослойная стрижка с мягкой челкой идеально подходит для прямых и волнистых волос. Небрежные слои придают вялым прядям текстуру и объем.

Пряди, обрамляющие лицо, красиво подчеркивают его черты. Текстурный спрей придает этой прическе воздушный вид, обеспечивая фиксацию.

Розовые волосы с прямым пробором и челкой

Короткие волосы, окрашенные в розовый цвет, с прямым пробором и челкой – хороший вариант современной молодежной прически. Вы можете создать на голове легкие волны с помощью спрея и плойки.

Такая прическа подходит к любой форме лица. Вы можете выбрать такие техники окрашивания, которые не требуют частого обновления.

Волнистая прическа с челкой

Волнистая стрижка с челкой и обрамляющими слоями придает шевелюре воздушную текстуру. Это прическа подходит для тонких и средних волос.

Длинные слои, обрамляющие лицо, можно оставить прямыми или сделать текстурированными. Для укладки слоистых прядей и челки следует использовать спрей или пасту.

Длинный боб с тонкой челкой

Длинный боб с тонкой челкой и слоями, обрамляющими лицо, красиво смотрится на густых волосах. Эта стрижка придает пышной шевелюре легкость.

Короткие волосы со слоями обеспечивают быструю укладку. Такая стрижка не требует частого посещения парикмахерской. Вы можете покрасить волосы в сплошной цвет или выделить отдельные пряди, чтобы придать прическе объем.

Волнистый боб А-силуэта с короткой челкой

Волнистый боб А-силуэта с короткой челкой подходит для любительниц острых прядей. Обрамляющие лицо слои вьющихся волос выглядят легкими и воздушными. Вы можете использовать разные способы укладки, которые помогут создать как небрежный, так и шикарный образ.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Прямая прическа с длинной челкой

Прямая прическа с длинной челкой – это отточенное исполнение многослойной стрижки. Используйте для ее укладки гель. Он создает мягкую фиксацию и позволяет сохранить прическу даже при высокой влажности.

Лохматый лоб с тонкими слоями

Стрижка лоб представляет собой удлиненный боб. Она визуально омолаживает облик. Лохматый лоб с тонкими слоями можно уложить разными способами. Эта прическа красиво смотрится в сочетании с легкими волнами. Вы можете создать их с помощью плойки.

Небрежный боб с обрамлением лица

Небрежный боб делает шевелюру более густой. Сочетание прически каре с обрамляющей лицо челкой придает индивидуальности классической стрижке.

При достаточной длине волос вы можете создать несколько текстурированных прядей, которые выбиваются из общей укладки. Они создадут красивое обрамление лица.

Волосы медного цвета с тонкими слоями и челкой

Боб с тонкими слоями и челкой отлично сочетается с волосами, окрашенными в медный цвет. На тонких прядях эта прическа создает ощущение густоты и упругости.

Вы можете адаптировать эту стрижку под свой облик и предпочтения. Попробуйте поэкспериментировать с длиной прядей и разными оттенками медного цвета.

Заключение

Короткие многослойные стрижки пользуются большой популярностью. Они подходят женщинам разных возрастов. Такие прически выглядят пышными и не требуют сложного ухода.