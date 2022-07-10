 

Кадыров заколол верблюдов в честь празднования Курбан-байрама

10.07.2022, 22:45, Разное
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Кадыров встретил верблюда, празднуя Ид аль-Адха Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он и его семья приняли участие в жертвоприношениях Ид аль-Адха в своем селе после совершения ритуалов Хаджа в Мекке.
Ид аль-Адха или Курбан-байрам один из самых важных исламских праздников. Он отмечается на десятый день месяца Ду аль-Хиджа по исламскому лунному календарю и длится три дня. В этом году он начнется 9 сентября. Июль.

“В Ид аль-Адха, когда я вернулся в свой родной город Ахмет-Юрт после паломничества в лучезарную Мекку, я вместе с членами своей семьи принял участие в жертвенной церемонии”, написал Кадыров в Twitter.

Он отметил, что он и внуки первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова зарезали жертвенных верблюдов для каждого члена его семьи по случаю Курбан-байрама. Региональный чиновник добавил, что мясо животных было роздано всем нуждающимся.

“Затем под руководством председателя Совета псевдонимов Северо-Кавказского федерального округа Ходжа Ахмада Кадырова, известных богословов и последователей мы собрались в моем доме за стационарным столом, где совершили обряды поминовения и рождения”. И мы работали над Зазьмой”, добавил Кадыров.

Источник: ria.ru



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