 

В ЛДПР прредлагают изменить название президента России на правителя

10.07.2022, 22:45, Разное
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Либерал-демократы предлагают заменить термин “президент” на “правитель”, пока иностранное слово “окончательно не прижилось”, рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.
Борис Ельцин вступил в должность первого президента РФ 10 июля 1991 года после победы на первых президентских выборах в РСФСР 12 июня 1991 года, набрав более 58% голосов избирателей.

Титул главы государства продолжает нас озадачивать. Термин “вождь” как глава исполнительной власти впервые был использован в США в конце 18 века и распространился по всему миру гораздо позже. В нашей стране это совершенно новое слово по историческим меркам, и пока оно не признано, можно смело его заменять. Например, со словами “глава государства” или словом “губернатор”. Оба варианта более понятны российскому слуху”, – заявили либерал-демократы. Следует также отметить, что хотя этот тезис был включен в предложенные ЛДПР 2020 года поправки к конституции, он не был принят во внимание.

“Президент 1991 года и нынешний глава правительства – это два разных человека на посту. (Борис) Ельцин был избран в 1991 году на основе тогдашней Конституции РСФСР, но сейчас глава государства опирается на Конституцию. Владимир Жириновский, основатель Либерально-демократической партии, умер в 1993 году Он не победил на выборах 1991 года, но занял удивительное 3-е место, набрав 6,2 миллиона голосов Лидер советской партии был потрясен результатом, что скромный и честный юрист приехал в Россию, очарованный своим талантом объяснять простым языком даже самые сложные процессы в стране и в мире. Этот успех позволил Жириновскому стать членом Конституционного конвента 1993 года, за которым последовали либерал-демократы.

“Наша партия выступает за принятие Основного закона, потому что в те бурные годы длительное беззаконие было опаснее, чем не совсем совершенная конституция. Но это не так. Поэтому мы не можем решить проблему сегодня”, – сказал представитель ЛДПР.

Источник: tass.ru



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