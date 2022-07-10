Некоторые автозаправочные станции в Шри-Ланке возобновили подачу топлива

Компания Indian Lanka Petroleum Corp заявила, что возобновит заправку на своих автозаправочных станциях с воскресенья.

Indian Oil Corporation, дочерняя компания Indian Oil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, работающей на АЗС в Шри-Ланке.

Бензоколонки в Тринкомали, столице острова, работают круглосуточно, пишет компания.

Ранее индийская компания Lanka Petroleum Corporation прекратила отпуск топлива на своих автозаправочных станциях.

Накануне в столице Шри-Ланки прошли многотысячные акции протеста. Вместо того чтобы планировать мирный марш в тот день, протестующие прорвались через полицейские баррикады и заняли президентский дворец. По сообщениям СМИ, сам президент был эвакуирован и вывезен из Шри-Ланки на самолете. По словам медицинских экспертов, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе два сотрудника полиции.

На экстренном заседании лидеры политических партий страны призвали президента и премьер-министра уйти в отставку, назначить временного президента спикером парламента, в течение 30 дней избрать нового главу государства из числа депутатов, назначить временное президентское многопартийное правительство и как можно скорее провести заседание.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 г. Пандемия коронавируса нанесла удар по туризму, основному источнику валютных поступлений, в результате чего Шри-Ланка не может закупить достаточное количество топлива. В стране не хватает продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и природного газа. Во многих районах Шри-Ланки из-за нехватки топлива часто происходят отключения электроэнергии. Внешний долг островного государства в настоящее время оценивается в 51 миллиард долларов.

Источник: ria.ru