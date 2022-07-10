 

Найден ген, играющий важную роль в прогрессировании болезни Альцгеймера

10.07.2022, 22:35, Разное
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Доказано, что болезнь Альцгеймера прогрессирует из-за накопления тау-белков в нейронах, в они приводят к образованию нейрофибриллярных соединений. Последние ответственны за гибель нервной ткани. Ученые выяснили, какой ген может предотвратить процесс развития патологии.

С отмиранием нейронов память становится хуже, внимательность сокращается, а когнитивные способности оставляют желать лучшего. Проблема в том, что болезнь прогрессирует и не перестает уничтожать новые и новые нейроны.

Однако был обнаружен ген p62, который играет важную роль в прогрессировании болезни Альцгеймера. Он блокирует накопление белков в нейронах, но его активность может быть снижена, что делает человека подверженным риску развития деменции.



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