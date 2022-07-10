 

Лекарству от рака нашли новое применение

10.07.2022, 22:35, Разное
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Ученые рассказали, что в терапии мышечной дистрофии Дюшона может помочь лекарственный препарат от рака. Неожиданную связь обнаружили сотрудники Университета Британской Колумбии в результате нового исследования.

При развитии мышечной дистрофии Дюшона мускулатура становится более ломкой и подверженной разрыву, в результате чего волокна быстро атрофируются. Причина прогрессирования патологии скрывается в мутации гена Х-хромосомы.

Неожиданно для себя эксперты открыли связь между лекарством от рака, являющимся ингибитором CSF1R, и замедлением прогрессирования мышечной дистрофии. Эти данные помогут лучше понять механизм развития патологий и разработать новые методы их лечения.



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