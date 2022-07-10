 

Журналисты узнали о лоббировании Макроном интересов Uber

10.07.2022, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи министром экономики, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году, следует из расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемого, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса.

«После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», – говорится в расследовании на сайте ICIJ, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что в октябре 2015 года после того, как таксисты в Марселе не позволили менеджеру Uber выступить на мероприятии для бизнесменов, местное подразделение полиции приостановило работу сервиса UberX в центральных районах города, рядом с аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Тогда лоббист компании в Европе Марк Макганн на следующий день связался с Макроном. Министр ответил ему через 11 часов, пообещав лично с этим разобраться. Тем же вечером глава местной полиции пообещал конкретизировать постановление.

Власти 12 дней спустя выпустили новый приказ, в котором уточнялось, что запрет распространяется на «нелицензированных и нерегулируемых» водителей Uber.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / «Тинькофф» назвала слова Тинькова о спецоперации на Украине мнением клиента

07.05.21 / ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе

25.03.22 / Власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США

22.01.21 / Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин»

26.10.21 / Samsung выпускает обновленные ноутбуки Galaxy Book

30.12.20 / Кузьменко: Президент не привык к критике. И хотя наш корабль кратчайшим курсом идет на скалы, капитану про это никто не скажет

07.10.20 / Путин выразил обеспокоенность из-за ситуации в Киргизии

11.09.21 / Маркарова считает, что запуск “Северного потока – 2” еще может быть остановлен

26.02.22 / Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить

13.12.21 / В США признали нахождение Украины в сфере влияния России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика