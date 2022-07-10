 

Украинские силовики обстреляли Верхнеторецкое из «Града»

10.07.2022, 22:00, Новости дня
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое из реактивной системы залпового огня «Град, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«20.50 – н. п. Верхнеторецкое: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, ВФУ обстреляли Пантелеймоновку, Гольмовский, Новобахмутовку, Новоселовку, Еленовку из артиллерии. По Пантелеймоновке и Гольмовскому удар были нанесены из натовского калибра 155 мм.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Украины 52 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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