Мнение: Видеосалон
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В Санкт-Петербурге показывают пиратские «Топ-Ган: Марверик» и «Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия». Прямо сегодня, к примеру, они в расписании.
Причина понятна: зритель перестал ходить, кинотеатры умирают. Приходится идти уже на откровенный криминал, а что делать?
Два голливудских фильма были переведены и озвучены на русский до запрета, однако в будущем, скорее всего, мы вернемся в мир видеосалонов с непередаваемой одноголосной озвучкой.
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Источник: Эль Мюрид
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