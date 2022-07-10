Independent – триумф Рыбакиной на Уимблдоне назвали победой российского тенниса

Несмотря на отстранение российских спортсменов от Уимблдона, уроженке Москвы Елене Рыбакиной всё же удалось принять участие в турнире, пишет The Independent. В итоге представляющая Казахстан спортсменка выиграла турнир: в российской федерации тенниса её успех назвали победой российской школы.



AP

Организаторы теннисного турнира Уимблдон отстранили от участия всех российских и белорусских спортсменов в связи с украинским кризисом, пишет The Independent. Как отмечает издание, это было сделано в том числе в стремлении не предоставлять возможности пропаганде, в случае если члену британской королевской семьи придётся вручать трофей российскому спортсмену.

Однако уроженке Москвы Елене Рыбакиной удалось принять участие в турнире, пишет The Independent. Дело в том, что четыре года назад она сменила гражданство на казахское по финансовым причинам. В итоге Рыбакиной удалось выиграть Уимблдон и получить трофей из рук герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев назвал победу Рыбакиной «потрясающей победой российского тенниса». «Наша школа победила на Уимблдоне — приятно, она из Москвы. Получилось, что опять наша страна в фаворе в Лондоне», — приводит издание слова Тарпищева.

Как отмечает The Independent, Рыбакина не раз отметила, что счастлива представлять Казахстан. При этом заслуженный российский тренер Владимир Камельзон заявил, что победа Рыбакиной стала победой российского тенниса.