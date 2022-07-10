ANI – не отражает позицию официального Китая — в Пекине отреагировали на сообщения о радости в китайских соцсетях в связи со смертью Абэ

Некоторые пользователи китайских соцсетей с радостью восприняли новость о покушении на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, сообщали ANI. Между тем власти КНР заявили, что реакция китайских интернет-пользователей не отражает состояния официальных двусторонних отношений между Пекином и Токио.



AP

Власти Китая заявили, что радостная реакция китайских интернет-пользователей на нападение, совершённое на бывшего японского премьера Синдзо Абэ и закончившееся смертью последнего, не отражает состояние официальных двусторонних отношений между Китаем и Японией, пишет ANI со ссылкой на представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

«Позиция китайского правительства такова: этот неожиданный инцидент не следует связывать с отношениями между Китаем и Японией», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, после покушения на Абэ в китайских соцсетях появились посты от людей, которые радовались случившемуся, называли нападавшего героем и, пока не стало известно о гибели бывшего японского премьера, желали ему смерти.

Живущий в Австралии китайский диссидент-карикатурист Бадиуцао опубликовал несколько скриншотов различных аккаунтов в китайских соцсетях, на которых, «по всей видимости, радовались нападению на бывшего японского премьера», говорится в статье.

«Китайские националисты на Weibo начали праздновать тот факт, что в бывшего премьера Японии стреляли во время его сегодняшней предвыборной кампании. Они называют нападавшего «героем» и желают Абэ смерти», — написал он в одной из соцсетей.

Между тем официальное издание китайских властей The Global Times опубликовало статью с заголовком «Абэ вспоминают в Китае как противоречивую фигуру, разрушившую свой собственных вклад в двусторонние отношения».

«Китайские наблюдатели охарактеризовали убийство Абэ как крупнейший политический инцидент в японской политике со времён окончания Второй мировой войны и предупредили об опосредованных последствиях смерти этой противоречивой фигуры, которая когда-то внесла свой вклад в китайско-японские отношения, а позднее свела на нет эти достижения», — говорилось в статье.

Как напоминает издание, 67-летний Абэ получил огнестрельные ранения, когда выступал в рамках предвыборной кампании в японском городе Нара. Экс-премьера Японии оперативно доставили в больницу, где в итоге скончался.