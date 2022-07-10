Мнение: Полураспад (Half-Life)

Даже если вы живёте в глухом лесу, вы наверняка регулярно натыкаетесь на отсылки к игре Халф-Лайф: хедкрабы, монтировка, Город-17, броневичок Илона Маска, гравипушка, вот это всё. Первая серия игры вышла в 1998, вторая — в 2004. Все очень ждали продолжения, донимая Габена вопросом «когда будет третья Халфа», но третьей серии нет до сих пор. Точнее, есть некий «Халф-Лайф: Аликс» для очков виртуальной реальности, выпущенный в 2020, но публика его за полноценное продолжение не считает.

Собственно, оно и понятно. Гейб Ньюэлл, он же Габен, имеет состояние в 4 млрд долларов. Он владеет огромным сервисом Стим, а среди принадлежащих ему игр есть, например, та самая Дота и та самая Контра (которая, кстати, сделана как раз на основе Халф-Лайфа). Неудивительно, что Габену было не до ублажения фанатов — у него и так с избытком хватало дел.

Для меня серия Халф-Лайф была как тот незнакомец на забаненном ныне Фейсбуке, с которым у вас 20 общих друзей, но с которым вы никогда не пересекались лично. И так как я увлекаюсь историей игр, я решил пройти древнюю серию, чтобы увидеть всё своими глазами.

Первая игра меня не разочаровала — от 1998 я ожидал меньшего. Я поставил мод с современными текстурами, чтобы графика не была совсем уж вырвиглазной, и изменил в реестре разрешение на высокое. С перекрестьем прицела сделать ничего не получилось, он был слишком маленьким, но графические шероховатости не смогли испортить впечатления от игры. Снимаю шляпу перед авторами — они поработали на совесть, продумывая каждую мелочь и пытаясь сделать игру как можно лучше.

Сам по себе жанр стрелялок довольно примитивен, так как он состоит из нескольких элементарных механик:

1. Подстрели врага из ружья.

2. Заберись наверх, прыгая и приседая.

3. Пройди лабиринт.

4. Найди рубильник, который открывает ворота.

5. Пилотируй шушпанцер с пушечкой.

6. Подбей танк или вертолёт из РПГ.

7. Возглавь отряд беспомощных головорезов.

8. Посмотри сюжетную видеовставку с красивой девушкой.

Как видите, всё очень просто. Со стороны игра в условный Дум, Квейк или Колл оф Дюти похожа на радости домашней собаки, которой раз за разом бросают палку, чтобы та принесла её обратно. Вот заборчик, вот два ящика. Поставь один ящик на другой и перелезь, чтобы пройти дальше. Игры такого рода обычно рельсовые, так что игрока ведут на длинном поводке — из локации в локацию, по заданному в сценарии маршруту.

Вместе с тем сама по себе примитивность — ещё не приговор. Футбол ещё более примитивен: люди просто бегают по полю и бьют по мячу. Однако же многие не только непосредственно играют в футбол, но ещё и смотрят его по телевизору, находя в этом нехитром занятии значительный интерес.

Габен, снимаю шляпу перед его талантом, сумел приготовить отличное блюдо из простых компонентов. В игре всё логично — игрок может руководствоваться при прохождении простым здравым смыслом. Навесной замок можно сбить выстрелом из пистолета или монтировкой. Диск от циркулярной пилы можно метнуть из гравипушки во врага, и диск разрежет врага пополам. В указатель железнодорожной стрелки можно выстрелить, и стрелка переключится в нужную сторону. Бочку с бензином можно скормить барнаклам (потолочным паразитам с длинным цепким хоботом), а потом взорвать выстрелом, когда они подтянут её к себе поближе.

Тут-то и кроется отличие плохих игр от хороших. В плохих играх приходится вникать в извращённую логику создателей, которые требуют от игрока «применить сыр на луну», чтобы сработал скрипт и открылась нужная дверца. В хороших играх можно руководствоваться здравым смыслом, этого достаточно. «Ага, мне надо попасть вот туда. Осмотрим-ка стену повнимательнее. Ага, тут есть люк вентшахты. Полезу-ка я туда…».

Кстати, именно поэтому Майнкрафт стал настолько популярен. Халф-лайф, при всём моём уважении, это всего лишь цепочка хорошо продуманных квест-румов. Дизайнеры уровня проработали пару альтернативных путей для достижения цели и поставили заглушки по бокам, чтобы игрок не свернул случайно в сторону. Стандартная ситуация в стрелялке или в РПГ — подходишь к картонной двери, а она закрыта. И ты ничего не можешь сделать с этой дверью: ни пинком ноги, ни гранатой, ни даже танком. Потому что за дверью пустота, там ничего нет, край карты. Ты не можешь выйти за пределы театральных декораций, внутри которых разворачивается действие.

В Майнкрафте же у тебя полная свобода, так как при генерации мира он был создан без пустот, на основе нехитрой физики. Поэтому при помощи кирки и лопаты ты можешь разобрать мир хоть на кирпичики, было бы желание. Любую дверь в Майнкрафте можно открыть или сломать, любую стену разрушить, любой предмет уничтожить или унести с собой.

Майнкрафт довольно уродлив (не спорьте), однако игроки, — особенно младшего возраста, — всё же предпочитают физику графике. Полагаю, это будущее игр. И, пожалуй, нам повезло, что рептилоиды из глубинного государства, которые провалились сейчас со своей Метавселенной, слишком серьёзны, чтобы понимать игры. Если бы они были более человечны, с их возможностями они могли бы создать невероятно привлекательный для игроков мир.

Вернёмся к Халф-Лайфу. Хоть игра и сделана в 1998 году, графика там против ожидания вполне удовлетворительная. Серьёзные проблемы начинаются только при отображении объектов неправильной формы, когда герой выходит на природу и прыгает по скалам. В те годы 3D-технологии только-только начинали свой разбег, так что треугольные булыжники вышли у Габена не только уродливыми, но и непонятными — мне приходилось вглядываться в экран, чтобы понять, куда идти.

К счастью, большая часть уровней развёрнута всё же внутри зданий или на городских улицах, то есть в пейзажах преимущественно прямоугольных. Мне запомнилось только одно неприятное место со шнырянием между утёсов. Чтобы моя боль была сильнее, разработчики ещё и добавили туда несбиваемый вертолёт. Знаете, мне хватает дедлайнов в реальной жизни, так что в играх я люблю действовать спокойно, обстоятельно, не торопясь. Суетиться под вертолётным обстрелом, перебегая из одного убежища в другое — удовольствие сомнительное. Плюс, опять-таки, я ценю реалистичность. Пусть военные эксперты меня поправят, но мне кажется, что в реальном мире у диверсанта Гордона Фримена не было бы ни единого шанса против боевого вертолёта — разве что наш герой забился бы глубоко в нору и сидел бы там безвылазно, слушая зловещий шум лопастей.

Раньше я бы ворчал ещё и на акробатические прыжки, которые в реальной жизни якобы невозможны, но после вхождения в моду паркура я изменил свою позицию по этому вопросу. Я отсмотрел столько видеороликов, на которых паркурщики творят акробатику в духе Джеки Чана, что теперь практически убеждён в реальности длинных прыжков, перелётов и влезания на отвесные стены. Тренированный человек — удивительно мобильное существо.

Ещё в стрелялках я недолюбливаю головоломки. Нажми рычаг на третьем этаже, откроется секретный люк на первом. Беги теперь на первый этаж, но успей за 20 секунд, и не нажми по пути секретную пластину на лестнице, а то люк снова закроется… Ых-ох. Все эти лабиринты для лабораторных мышей плохо ложатся на жанр. «Я здесь, чтобы жевать жвачку и раздавать тумаки, и жвачка у меня уже кончилась». Нормальный игрок хочет раскалывать черепа монтировкой, забрасывать вражеские отряды гранатами и влетать в гущу неприятелей с двустволкой наперевес. Если бы игрок хотел решать головоломки, он бы запустил не Халф-Лайф, а Портал — другую игру Габена, которую, кстати, я тоже рекомендую пройти. Кажется, я уже рассказывал про серию Портал, так что сейчас ограничусь тремя фактами:

— обе игры серии Портал весьма хороши;

— Портал, как и Халф-Лайф, давно растащен на мемы, это важная часть современной культуры;

— игры достаточно современные (2007, 2011), чтобы можно было играть в них безо всяких скидок на древность.

Выше я писал, что первый Халф-Лайф меня не разочаровал. Что касается второго Халф-Лайфа, то он меня даже порадовал — я прямо-таки увлёкся в процессе игры. Там уже хорошая графика, хорошая озвучка, там есть внятный сюжет и проработанный геймплей. Удивительно качественная для 2004 года игра, хотя, кажется, Габен и обновлял графику несколько лет назад. Есть, кстати, и другие игры серии — дополнительные уровни и, кажется, ремейк первой части (Black Mesa). Возможно, начинать знакомство с Халф-Лайф надо именно с ремейка, но я в него не играл, так что уверенно рекомендовать его не могу.

Что касается сюжета, то он был любопытным, но для меня, убеждённого государственника, слишком уж американским. Если вкратце, не раскрывая важных поворотов: наш герой, Гордон Фримен в составе классической БЛМ-банды пытается устроить революцию в Сити-17. По ходу пьесы он обвиняет мэра в геноциде, однако преступления мэра остаются где-то за кадром, нам предлагают поверить революционерам на слово. Напротив, если кто и устраивает геноцид, так это наш герой, который одних только хедкрабов отстреливает сотнями…

Впрочем, наверное, если бы Гордон Фримен был цепным псом режима, сюжет получился бы не таким интересным. Законы жанра требуют, чтобы мы играли за волка-одиночку, которому противостоят полчища штурмовиков. Обратный расклад, — капитан штурмовиков против маленькой кучки мятежников, — не открывает такого простора для романтики.

В какой-то момент игра начала подсовывать мне компаньонов — бойцов сопротивления, воюющих вместе со мной. Лично мне больше нравились муравьиные львы, чем эти отбитые блмщики, но, с другой стороны, блмщиков было не так жалко, когда бестолковые скрипты заставляли их бессмысленно подставляться под вражеские пули. Отличной находкой сценаристов, кстати, стали санитары. Иметь в команде санитара, чтобы тот раз в минуту снабжал тебя свежей аптечкой, было очень приятно, других геймдизайнеров я прошу брать с Халф-Лайфа пример.

Игры прошли большой путь с 2004 года, и это хорошо чувствуется, когда невольно сравниваешь Халф-Лайф с последними сериями Колл оф Дюти или Фар Край. Но если отмотать те же 18 лет в другую сторону и посмотреть, во что на Западе играли в 1986 году, разница будет ещё сильнее. Хитами в тот год были, например, Диззи и водопроводчик Марио, а до выхода знаменитого Принца Персии оставалось ещё 3 года. Я вынужден признать, что игровая индустрия в последние 10-15 лет замедлилась, период взрывного роста, кажется, уже позади.

Кстати, помните, я обещал вам, что видеокарты скоро подешевеют? Ну вот, пожалуйста, подешевели. Так работает капитализм: дефицит, рост цен, расширение производства, удовлетворение спроса. И так как игры развиваются сейчас довольно медленно, вы можете за весьма скромную сумму купить карту, которая легко потянет всё важное из лучших игр 2022 года. Медленное развитие имеет свои плюсы — к примеру, я так и не собрался поменять ноутбук, купленный мной в 2014. Деньги у меня есть, но мой ноутбук до сих пор слишком шустр, чтобы у меня возникло желание потратить деньги на новый.

В общем, коллеги, рекомендую. Да, игры Халф-Лайф неидеальны: графика уже устарела, а проработано многое, но далеко не всё. К примеру, традиционно сэкономили на копирайтерах — вместо того, чтобы нагенерить тысячи реплик на все случаи жизни, персонажей снабдили несколькими короткими шаблонными фразами. Опять-таки, последние уровни традиционно получились несколько муторными, перегруженными. Пару раз мне даже пришлось лезть в Ютуб, чтобы понять, чего там создатели игры от меня хотят. Но в целом — очень даже неплохо, особенно вторая часть. Для повышения своего культурного уровня пройти разок стоит. При этом, повторюсь, я подозреваю, что первую часть надо проходить не в оригинале, а в осовремененной версии, Black Mesa.

Итого я потратил 20 часов на первую и те же 20 часов на вторую часть. Купил и то, и другое в Стиме — первую часть без скидки, за 250 рублей, вторую на распродаже, за 50. Габен сейчас отключил для русских пополнение кошелька, но я продал несколько лишних предметов из Доты, так что эта мелочь у меня на балансе была.