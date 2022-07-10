США призывают лидеров Шри-Ланки быстрее решить проблему с недовольством граждан

AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщило, что Соединенные Штаты призвали лидеров Шри-Ланки “быстро” устранить широко распространенное “недовольство”.

“(Любое новое правительство – ред.) должно быстро найти и реализовать решения для достижения долгосрочной экономической стабильности и решения проблем народа Шри-Ланки”, – говорится в заявлении.

Тысячи людей накануне провели акции протеста в столице Шри-Ланки. Вместо мирного марша, запланированного на этот день, демонстранты прорвали полицейские заграждения и захватили президентский дворец. Сам президент был эвакуирован и, возможно, покинул Шри-Ланку на самолете, по сообщениям СМИ. По словам врачей, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 40 человек, в том числе двое полицейских.

На экстренном заседании лидеры партий страны призвали президента и премьер-министра уйти в отставку, назначить временного президента спикером парламента, избрать нового главу государства из числа депутатов в течение 30 дней и назначить временного депутата для всех. Руководящие партии будут избраны как можно скорее.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 г. Пандемия коронавируса нанесла удар по туристическому сектору, являющемуся основным источником иностранной валюты, и привела к тому, что Шри-Ланка не может закупить достаточное количество топлива. В стране не хватает продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и бензина. Во многих районах Шри-Ланки происходят частые отключения электроэнергии из-за нехватки топлива. Внешний долг островного государства в настоящее время оценивается в 51 миллиард долларов.

Источник: ria.ru