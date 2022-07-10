Мошенники хотят нажиться на имени Шатунова

Концертный директор Аркадий Кудряшов предупредил о стремлении ряда мошенников нажиться на имени Юрия Шатунова. Солист «Ласкового мая» умер 23 июня от обширного инфаркта вследствие сердечной недостаточности.

После смерти легендарного певца, лидера первого бойз-бенда Советского Союза, появилось много слухов относительно как его жизни, так и смерти. Ранее он отсудил у бывшего коллеги Андрея Разина права на репертуар коллектива. Кроме того, в Сети появилось много разнообразной информации относительно этой ситуации.

Последнее время Юрий Шатунов проживал в Германии, периодически записывая новые песни, которые попадали в хит-парады в России. В свое время благодаря помощи Иосифа Кобзона 14-летний Шатунов был зачислен в штат Москонцерта, что дало ему возможность получать пенсию уже с 39 лет. Все это составляло доход артиста, супруга которого также работает юристом и получает достойную зарплату. Однако, со слов Аркадия Кудряшова, в интернете можно найти информацию о якобы сборе средств на помощь семье скоропостижно скончавшегося артиста. Ее размещают мошенники, все родственники Юрия Шатунова уже официально заявили, что не организовывали никаких марафонов и не обращались к кому-либо за помощью.

Напомним, после смерти в 48 лет экс-солиста легендарного «Ласкового мая» его тело было кремировано. Прах селебрити был разделен, часть захоронили на Троекуровском кладбище в столице РФ, часть – в Германии, где живут его супруга и двое детей.

Источник: teleprogramma.pro