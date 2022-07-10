 

В 56 регионах России приняты специальные правила пожарной безопасности

10.07.2022, 21:21, Разное
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По сообщению пресс-службы МЧС России, в 56 регионах РФ введена специальная система пожарной безопасности.
“В 56 регионах страны изданы специальные правила пожарной безопасности. На территории РФ зарегистрирован 271 источник природных пожаров. В тушении пожара задействовано более 2,5 тыс. человек, 335 приборов и 47 летательных аппаратов”, – сказал представитель агентства.

В результате на тушение пожара был направлен вертолет Ми-8, опередивший сложную пожарную обстановку в Аяно-Бойковском районе Хабаровского края. В Курской области пожарные на мотоциклах и внедорожниках патрулировали детские лагеря и деревни, расположенные рядом с лесом. “Мотоциклы и велосипеды спасательной команды оборудованы для того, чтобы быстро прибыть на место пожара и приступить к начальным мерам пожаротушения раньше основной пожарной бригады и аварийных служб”, – говорится в сообщении ER. Прибытие спасателей.

Специальные правила пожарной безопасности накладывают определенные ограничения, включая запрет на разведение костров на открытом воздухе, посещение лесов и другие запреты, установленные местными властями. Если в этот период произойдет пожар, ответственность виновников пожара также возрастает.

Источник: tass.ru



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