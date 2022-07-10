В Швейцарии разработали рубашку, способную увеличивать выносливость

Создана новая искусственная мышечная ткань в виде рубашки. Разработку, которая способна увеличить выносливость человека, представили сотрудники Лаборатории сенсорных моторных систем ETH Zurich.

Рубашка внешне похожа на обычный текстильный жилет с манжетами на предплечьях. На ней есть небольшой коробок, где находится блок управления. В ткань изделия вшиты сенсоры и датчики, которые снимают показатели для встроенной системы искусственного интеллекта. Программа определяет, какие усилия нужды человеку для выполнения того или иного движения, а затем механизм натягивает тросы в нужных местах для поддержания рук человека.

Как продемонстрировал эксперимент, рубашка может увеличить выносливость и силу людей на 30%. По мнению разработчиков, она пригодится пациентам с ограниченными физическими возможностями или в качестве средства для терапии нарушений двигательной активности.