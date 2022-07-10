Стало известно, что влияет на доверие между людьми одного пола

Специалисты из Осакского университета заявили, что сходство во внешности с собеседником заставляет человека больше доверять ему. Об этом они сообщили в журнале Nature: Humanities and Social Sciences Communications.

Связь между внешним видом собеседника и доверием доказала нейронная сеть, которая оценивала фотографии лиц. Оказалось, что среди людей одного пола доверяют больше тем, на кого сами похожи. За это отвечает миндалевидное тело. Если оно активно, то возникает сомнение в словах собеседника, а при его деактивации возникает симпатия к мыслям человека.

Подтвердил данные, полученные в результате работы искусственного интеллекта, и эксперимент с участием 30 добровольцев, которые оценивали на степень доверия фотографии 200 студентов.