Мнение: Время бункеров

Время бункеров

Евросоюз построит безопасный бункер стоимостью в восемь миллионов евро в Брюсселе, чтобы лидеры стран Европейского Союза могли обсуждать секретную информацию без российских или других шпионов. Об этом свидетельствует меморандум ЕС с описанием проект, пишет EUobserver.

Помещение будет отключено от интернета, но будет оснащено внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут заключены в сертифицированный Североатлантическим альянсом изолирующий каркас для “уменьшения риска эксплуатации электромагнитных импульсных излучений”, которые генерируются ИТ-экранами и проводами. Эти сигналы можно перехватывать дистанционно.

Помещение будет рассчитано примерно на 100 человек — до 34 лидеров государств и 34 их протоколиста, а также обслуживающий и протокольный персонал.

https://eer.ru/article/obshchestvo/u64/2022/07/09/9219 – цинк

Время строительства бункеров снова вернулось.

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