 

Швеция подготовила список из членов РПК для экстрадиции в Турцию

10.07.2022, 20:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Швеция подготовила список из 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) для экстрадиции в Турцию после подписания меморандума в Мадриде, сообщил телеканал TRT Haber.

«Процесс относительно соглашения, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией, продолжается. Все внимание было приковано к ответам Швеции на запросы Турции об экстрадиции. Сообщается, что Швеция подготовила список из 10 членов РПК, подлежащих экстрадиции», – сообщил телеканал, передает РИА «Новости».

Телеканал уточняет, что правительство Швеции одобрило три из 16 заявлений Турции об экстрадиции в период с 2019 по 2022 годы.

«Однако после подписания меморандума стали появляться шаги, которые свидетельствовали об ускорении процесса. Первые признаки этих шагов появились в шведских СМИ. Пресса страны пишет, что служба безопасности Швеции подготовила список из 10 членов РПК. Согласно новостям, этот список может быть использован для удовлетворения запросов Турции об экстрадиции», – сказал телеканал.

Телеканал сообщил, что выдача преступников в зарубежные страны в Швеции регулируется законом № 668 о выдаче 1957 года.

«Согласно соответствующей статье закона, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы, касающиеся преступника, в министерство юстиции Швеции. Министерство юстиции Швеции направляет полученные запросы в прокуратуру. После того, как прокуратура представляет свое заключение правительству, правительство Швеции принимает решение по запросу об экстрадиции. Однако лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение, которое не является окончательным, в Верховном суде», – сообщил телеканал.

Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

Днем ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. В прошлую субботу президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.20 / «Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска

31.10.21 / “Оружие должно быть для победы, а не пиара”. Климкин прокомментировал заявление МИД Турции о беспилотниках Bayraktar

07.02.22 / Министр потребовал восстановить на работе уволенную за стихи Хармса учительницу

12.10.20 / Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

08.10.20 / В пижамах и босиком. Осадчая поделилась домашним снимком с мужем

28.11.21 / Доктор Мясников предупредил о «монстрах за спиной»

18.08.20 / “Сергей сидит. Но он просит, чтобы вы не сидели”. Тихановская записала обращение ко дню рождения мужа

23.12.21 / В компании Lenovo рассказали о разработке нового игрового планшета

05.05.22 / Сенатор США назвал американские власти главным распространителем дезинформации

02.04.22 / После авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика