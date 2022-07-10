СМИ: Британия находится на грани дефицита молочных продуктов

Британия находится на грани дефицита молочных продуктов из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук, предупреждает крупнейший производитель молочных продуктов в стране Arla Foods.

По словам управляющего директора компании в Соединенном Королевстве Эша Амирахмади, слова которого приводит газета Telegraph, производство молока в стране в 2022 году снизилось на 3%. Если показатель спада достигнет 5%, страна столкнется с дефицитом, отмечает менеджер Arla Foods, передает РИА «Новости».

По мнению Амирахмади, Британия «находится на грани» нехватки молочных продуктов.

«Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли», – говорится в сообщении издания.

Согласно управляющему директору, компания ведет переговоры с британскими министрами о получении удобрений и топлива. Arla Foods, которой не хватает фермеров, водителей и квалифицированных рабочих на фабриках, призывает власти предпринять необходимые меры.

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