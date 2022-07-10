 

Высокий уровень террористической опасности продлен в некоторых районах Крыма

10.07.2022, 20:36, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25 июля.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 10 июля 2022 года до 20.00 25 июля 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, высокий уровень опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Аксенов добавил, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти, силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Напомним, повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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