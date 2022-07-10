Мнение: Антироссийская культурэлита, революционная ситуация и неблагодарная свобода

1. Виктор Мараховский пишет о причинах, по которым группу Би-2, открыто занявшую сторону США в конфликте США-Россия, до сих приглашают выступать на государственных мероприятиях. Цитирую фрагмент (ссылка):



…фокус в том, что мы живём в развитом XXI веке, когда отмазки вида «прямо же ничего не сказано» попросту не работают. Всё равно всем по двадцать раз из разных источников уже проговорено: смотрите, это антивоенный клип. Смотрите, группа «Би-2» сняла клип с голубем в клетке, и с забриваемыми в армию подростками, и с зомбоящиками. И смотрите — они круты! На самом деле там, в недрах российского официоза, все Значимые Люди тоже против происходящего, и за это они платят антивоенной группе, чтобы та гордо за казённый счёт выступила на главном футбольном мероприятии этой страны. Круто же, да?



Тем самым в общественном восприятии антироссийская культурэлита — остаётся элитой и сохраняет наивысший престиж, а её взгляды и транслируемая ими «непрямая» и «из кармана» антигосударственная пропаганда — занимает максимально крутое из представимых мест.



И те представители отечественной элиты, которые так по сей день ничего не поняли в происходящем — могут азартно похохатывать, говоря «вот, круто, мы отмазались, а сами показали фак этой ненавистной вертикали и её быдлу».



И да — где-то в высоких кабинетах наших глобальных оппонентов (ну, тех самых, которые убивают наших солдат и наших сограждан в Белгородской области) сидят люди, которые сейчас совершенно по-настоящему отчитываются о продвижении “анти-военной повестки в российском инфополе” и “подрыве общественного доверия к армии”.

2. Дискуссионное мнение блогера konstantinus-a о том, когда и почему происходят революции (ссылка):



«Революционная ситуация» – ВСЕГДА такова: революций никогда не бывает, когда реально плохо, ВСЕ революции происходят когда вполне неплохо и становится ещё лучше, но многим вдруг резко надоедает ждать постепенных улучшений и работать, а хочется всего и вот прям щас и желательно на халяву.

Вся «революционная ситуация» заключается лишь в том, удалось ли на данный конкретный момент промыть мозги достаточному количеству людей в общественных массах, заразив их соответствующей массовой истерией (кстати, требуется одурачить не так и много людей – суицидальным революционным психозом должны проникнуться порядка 10% активного населения, а часто хватит и ещё меньшей доли); а так же достаточное ли количество людей в элитах прониклось мечтой уже даже не о жемчуге покрупнее, а о бриллиантах, которые, де, у них “зажимает” проклятая высшая власть, на месте которой они видят себя. В 1905 г. и в 2008 г., 2012 г. это не удалось, в 1917 г. удалось.

Действительно, у бунтов-революций обычно есть два сценария. Первый — еда заканчивается физически, начинается голод. Народ выходит на улицы, но его относительно легко можно или успокоить (раздав еду), или разогнать. В раннем СССР опустошительный голод был каждые 10 лет, однако со всем недовольством власти легко справлялись.

Второй — еды вдосталь, но сытой прослойке хочется больше власти и жемчуг покрупнее. Этот сценарий для государства гораздо опаснее, так как в нём появляется альтернативный центр силы, который осознанно пытается захватить власть. Именно по этому сценарию шли все цветные революции — включая и революции 1917 года. Напомню, перебои с хлебом тогда были относительно незначительными, главной движущей силой революции были весьма упитанные либералы и социалисты.

3. Ещё одно полемическое высказывание. Блогер gaygemon пишет о психологических основаниях, на которых выстроена западная пропаганда «демократии и свободы» (ссылка):

Вся западная пропаганда рассчитана на неадекватов, которые не в состоянии восхищаться другими людьми, уважать чужие достижения, и считают, что быть свободным — значит насиловать всех своим “свободным” мнением, потому что оно единственно верное и самое свободное. Естественно, неадекваты неспособны к самокритике и начисто лишены благодарности.

Вы можете их спасать, кормить, содержать, а они будут искать у вас косяки и доказывать, что вы подлец и абююююзер. Очень многие из них относятся к своим родителям как скоты. Зависть и ресентимент разъедают остатки их неразвитой личности. Сознание того, что у кого-то больше денег, успеха, уважения, вызывает у таких острую боль, потому что неадекваты считают, что они самые лучшие, самые свободные, заслуживают всего самого лучшего.

Проблемы их поведения широко описаны в психологии (эффект ведра с крабами, эффект Даннинга-Крюгера, эффект Лейк-Уобегон) и психиатрии (собственно, отличительная черта многих пациентов — завышенная самооценка, сниженный интеллект, неспособность критически оценивать свои суждения, представление о других как о безмозглых чудовищах, постоянно замышляющих заговоры).

Даже когда нормальный человек недоволен тем или иным решением руководства, он рассуждает вежливо и здраво, признаёт, что может ошибаться, и что ему наверняка не хватает квалификации, чтобы оценить все “за” и “против”. Когда нормальный человек видит, что кто-то сделал нечто очень важное и полезное, он отдаёт себе в этом отчёт и говорит: “Спасибо”.

С неадекватом такого в принципе не бывает. Он думает, что свобода — это право вести себя как агрессивная неблагодарная скотина.

Такая вот демократия.