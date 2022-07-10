Собянин: Городские службы делают все необходимое для устранения последствий урагана

В Москве продолжается сильный дождь, местами выпал град, в небе видны молнии, гремит гром. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Из-за непогоды пострадало 10 человек. Они доставлены в городские больницы.

“Один человек погиб. Соболезную пострадавшим”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, сегодняшняя ситуация сложнее, чем в предыдущие дни непогоды. Он призвал жителей столицы быть внимательными и осторожными.

“Городские службы предпринимают все необходимые меры по устранению последствий урагана”, – подчеркнул мэр.

Непогода в Москве сохранится до конца суток. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах, избегать внезапных маневров, соблюдать скоростной режим и оставлять личный транспорт на крытых парковках или подальше от деревьев.

Пешеходам необходимо обходить линии электропередачи, не прятаться под шаткими конструкциями и деревьями. Дома лучше выключить все электрические приборы.