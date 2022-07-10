Хорошо смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных: “кошачий глаз” – идеальный выбор маникюра в год Тигра

Маникюр «кошачий глаз» эффектно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных. Представлены такие лаки в широкой цветовой гамме. При этом наносятся они по очень простой технологии. Именно поэтому лаки «кошачий глаз» вот уже несколько лет не выходят из моды и пользуются у представительниц прекрасного пола огромной популярностью.

Что за лак

Свое название маникюр «кошачий глаз» получил постольку, поскольку он имитирует внешний вид известного всем поделочного камня хризоберилла. Лак создает очень красивый и необычный эффект перемещения светового блика по ногтевой пластине. Создается такой эффект благодаря наличию в составе лака мелких металлических опилок. После нанесения гель-лака до его высыхания на ногтях с помощью магнита из этих частичек создаются красивые световые узоры. Сделать сегодня можно маникюр «кошачий глаз» как со световым бликом одного цвета, так и нескольких.

Создавать такой маникюр можно как на светлой основе, так и на темной. Но второй вариант считается наиболее приемлемым. На темной основе рисунок гель-лака «кошачий глаз» смотрится более четким и выраженным.

Какие магниты могут использоваться

Использоваться при создании маникюра «кошачий глаз» могут магниты трех разновидностей:

прямоугольные; круглые; в виде ручки.

С помощью первого типа магнитов на ногтях создаются четкие узоры с прямыми линиями и острыми углами. С помощью одного или двух прямоугольных магнитов можно сделать:

прямую световую линию в любой части ногтя; френч — магнит прикладывается к кончику ногтя; обратный френч — магнит прикладывается в основании ногтя; зигзаг — два магнита разворачиваются до отталкивания друг от друга и прикладываются по обеим сторонам ногтевой пластины в перпендикулярном к ней направлении; звезду — два магнита соединяются и местом стыка прикладываются к центру ногтя.

Круглые магниты создают кружки и плавные линии. В продаже сегодня имеются также комбинированные варианты магнитов. Представляют они собой длинную палочку. С одной стороны на этой палочке находится прямоугольный магнит, с другой – круглый.

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С помощью магнитной ручки на ногтевых пластинах можно рисовать тонкие линии. Такие ручки бывают:

точечными — несколько точек на конце; шариковыми.

С помощью этого вида магнита на ногтях можно создавать цветочные мотивы, змеиную кожу и т. д.

Как делают маникюр

Перед использованием пузырек с гель-лаком «кошачий глаз» встряхивают, перекатывая его в ладонях. Сам маникюр создают по следующей технологии:

обрабатывают ноготь бафиком и убирают пыль щеточкой; обезжиривают ногти дегидратором и сушат на воздухе в течение минуты; наносят на кончик ногтя праймер для того, чтобы продлить срок носки покрытия в последующем; наносят базовое покрытие и сушат в лампе, липкий слой не снимают; наносят гель-лак.

Далее аккуратно, расположив магнит на расстоянии 3-5 мм от ногтя, наносят рисунок. На этом этапе действовать нужно максимально аккуратно. Если магнит будет располагаться слишком далеко от ногтя, создать красивый рисунок не получится. Если же коснуться магнитом ногтя, будет испорчена поверхность лака.

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На заключительном этапе:

сушат гель в лампе; наносят топовое покрытие и снова сушат ногти в лампе; снимают липкий слой.

Каким образом еще создается маникюр «кошачий глаз»

Помимо гель-лака для создания маникюра с таким эффектом могут использоваться специальные пигменты. Такие пигменты смешиваются с небольшим количеством гель-лака и наносятся по описанной выше технологии на ногтевую пластину.

Пигмент «кошачий глаз» также можно наносить поверх непросушенного слоя гель-лака на ногте. Такой способ позволяет сочетать в маникюре пигменты нескольких цветов. Это дает возможность разнообразить дизайн маникюра.