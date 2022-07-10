Лена Катина проводит медовый месяц в Турции с победившим рак мужем

16 июня 37-летняя Елена Катина узаконила свои отношения с российским бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Сейчас экс-солистка группы “Тату” проводит с победившим рак мужем медовый месяц в Турции.

После распада легендарной группы «Тату» участницы дуэта начали сольные карьеры. Если Юлия Волкова осталась в России, то Лена Катина отправилась покорять Америку и несколько лет прожила в Лос-Анджелесе. В 2013 году она вышла замуж за музыканта из Словении Сашо Кузмановича, причем свадьба пары проводилась дважды в двух странах, в РФ и Словении, после чего семья снова отправилась работать в США. Первенца, сына Александра Катина родила в 2015 году, вернувшись для этого в Россию. Однако после пара развелась, а через некоторое время селебрити познакомилась с Дмитрием Спиридоновым.

Бизнесмен родом из Читы недавно поборол онкологическое заболевание, а 16 июня 2022 состоялась свадьба миллионера и звезды. Для того, чтобы комфортно провести свой медовый месяц, молодожены решили отправиться не на заокеанские курорты, а в Турцию. Здесь пара выбрала себе номер all inclusive в одном из наиболее шикарных отелей Papillon Zeugma Relaxury. Гостиница размещена буквально на пляже, который находится в пяти километрах от Белека. На ее территории есть как открытый бассейн и центр для фитнеса, так и спа-салон и хамам.

Интересно, что перед поездкой в Турцию молодая семья совершила поездку на малую родину Спиридонова, в Читу. А в поездку на черноморский фешенебельный курорт они пригласили также своих близких. Интересно, что, несмотря на богатство и известность, молодые люди очень воспитаны и с благодарностью относятся к труду простых работников отеля, предоставляющих им услуги. Утро пара начинает на пляже, далее вместе веселятся в ночных клубах и дискотеках. Как Катина, так и Спиридонов не боятся выглядеть смешно и просто расслабляются, получая удовольствие от отдыха. Катина часто меняет яркие наряды, в то время, как ее возлюбленный, победивший рак, танцует под песни знаменитой супруги. Однако после отпуска оба сразу же вернутся к своей профессиональной деятельности.

Источник: www.starhit.ru