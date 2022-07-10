 

Современный зерноуборочный комбайн TORUM 785 российского производства 2022 года

10.07.2022, 19:55, Разное
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Сегодня производство зерноуборочных комбайнов совершенствуется не только в части автоматизации, повышения производительности и устойчивости технологического процесса, уменьшения потерь и повреждений зерна, но и в части улучшения условий работы комбайнера и снижения вредного воздействия на почву и окружающую среду.
Сегодня производство зерноуборочных комбайнов совершенствуется не только в части автоматизации, повышения производительности и устойчивости технологического процесса, уменьшения потерь и повреждений зерна, но и в части улучшения условий работы комбайнера и снижения вредного воздействия на почву и окружающую среду.

Все зерноуборочные комбайны РСМ соответствуют действующим требованиям безопасности, эргономичности и экологичности.

Кабина как основной центр управления оснащена всем необходимым. Все кабины оборудованы:
— дисплеем c голосовым помощником, обеспечивающим контроль, диагностику, информирование о работе основных систем комбайна, в том числе контролирующих техпроцесс работы комбайна;
— системой управления микроклиматом (кондиционер, отопитель или климат-система);
— системой вибро- и шумоизоляции;
— аудиоподготовкой с двумя динамиками;
— панорамным остеклением для улучшенного обзора;
— креслом оператора с системой подвески (пружинной или пневматической);
— сиденьем помощника оператора.

Для дистанционного контроля работы комбайнов возможна установка системы РСМ Агротроник (на высокопроизводительных комбайнах она входит в базовую комплектацию).

Все комбайны оснащаются зерновыми жатками собственного производства, в которых применена система синхронизации скорости вращения мотовила в зависимости от рабочей скорости комбайна.

Сейчас Ростсельмаш серийно производит шесть моделей зерноуборочных комбайнов (в более чем двадцати модификациях) с тремя типами МСУ. Эти сельскохозяйственные машины предназначены для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, крупяных, масличных (включая мелкосемянные) и технических во всех зерносеющих регионах мира.

Среди техники Ростсельмаш можно подобрать модификацию комбайна и приспособления, подходящие под конкретный регион и набор убираемых культур.

TORUM 785
Комбайн роторного типа 7-го класса. Один из самых высокопроизводительных роторных зерноуборочных комбайнов в мире. Является флагманской версией серии комбайнов TORUM, разработанной в 2009 году. Предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Машина создана для работы на больших посевных площадях с высокой урожайностью. Ее производительность составляет до 45 тонн в час основного времени на зерновых. Комбайн способен обработать за сезон до 2 тыс. га. Отличительная черта комбайнов семейства TORUM — установленная на машине система обмолота ARS (Advanced Rotor System) — ротор с вращающейся декой. Ее использование позволяет увеличить производительность машины и снизить вероятность забивания в сложных агроусловиях.

Общее описание. Мощность двигателя — 520 л. с. Производительность — до 45 т/ч. Объем бункера — 12 000 л. Наработка в сезон — до 2 тыс. га.

На всю технику компании Ростсельмаш распространяются программы поддержки, которые позволяют купить зерноуборочный комбайн на наиболее выгодных условиях.
Подробнее о технике можно узнать на сайте https://rostselmash.com/products/combine/ или по телефону 8 800 250-60-04.



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