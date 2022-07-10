 

Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая

10.07.2022, 19:55, Разное
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Власти Казахстана решили ввести 14-дневную отмену виз для граждан Индии, Ирана и Китая. Об этом в воскресенье рассказал Комитет миграционных служб МВД республики.
“С 8 июля 2022 года Казахстан в одностороннем порядке откроет безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. В то же время был отменен специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая.” говорится в докладе. В соответствии с безвизовым режимом граждане Индии, Ирана и Китая могут въезжать в Казахстан без визы после пересечения границы и находиться там до 14 календарных дней. В это время разрешены все коммерческие, частные и туристические поездки. В то же время, общая продолжительность пребывания в Казахстане в рамках безвизового режима не может превышать 42 календарных дня в течение любого 180-дневного периода. Нарушение этого условия влечет за собой административную ответственность в отношении иностранца.

Кроме того, безвизовым иностранцам запрещено выполнять какую-либо работу или другую оплачиваемую работу. “Для этого гости Казахстана должны заранее получить разрешение на работу и визу”, пояснили в агентстве.

Источник: tass.ru



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