Ученые совершили открытие, которое поможет разработать новые методы лечения астмы

Коллектив ученых из Австралии и Швеции провел анализ данных более 600 тысяч человек из одиннадцати стран мира. Это помогло выяснить, что только тяжелая форма астмы может изменить метаболический профиль.

Было доказано, что у людей с тяжелой формой астмы заметно снижен уровень карнитина, который играет не последнюю роль в производстве клеточной энергии и инициации реакций иммунной системы. Стоит сказать, что изменение в метаболизме обнаружено по результатам анализа мочи, то есть, от приема кортикостероидов оно не зависит.

По мнению экспертов, эти данные помогут точно определять форму астмы, а в будущем позволят создать новые безопасные и эффективные методы терапии патологии в самых тяжелых формах.