Представлен препарат, который поможет в лечении токсоплазмоза

Американские ученые создали препарат для лечения токсоплазмоза. Они поделились результатами своих исследований в журнале Journal of Biological Chemistry.

Научные работы, проведенные ранее, продемонстрировали, что миллионы людей по всему миру переносят паразита T. Gondii, но симптомы заболевания проявляются далеко не у всех, так как иммунитет не дает патогену перемещаться и вызывать болезненное состояние. Несмотря на это, недуг может оказать серьезное негативное влияние на организм, а особенно на беременных.

В процессе исследования было доказано, что паразит T. Gondii получает энергию для жизни из углеводов благодаря ферменту TgLaforin. Эксперты создали лекарство, ингибирующее это соединение, что оставляет паразита без пищи и приводит к его смерти.