 

Мнение: Украина капитулирует до сентября?

10.07.2022, 19:40, Разное
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Прислали ссылку на пост в Telegram-канале «Незыгарь». И спросили, это правда, что Россия может ликвидировать Украину за 72 часа?

Вот скриншот этого текста.

Ссылку не даю, ибо нефиг.

Очень мрачный и трагический сценарий. Уничтожение городов Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев – это де-факто убийство миллионов мирных людей. Не думаю, что кто-то в Кремле всерьез рассматривает подобный сценарий развития событий.

А текст в Telegram-канале «Незыгарь», который, видимо, растащили и по другим пропагандистским каналам,  это,  скорей всего, элемент психологического давления на Украину. Мол, у Украины нет альтернативы. Или капитуляция, или полное уничтожение городов Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Николаев…

Или я не прав? И сценарий развития событий, описанный в Telegram-канале «Незыгарь», вполне реален?

Источник: Ирек Муртазин



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