«Современный китайский город»: путешественник во времени рассказал о будущем Самары

В ночь со 2 на 3 июля на улице Ленина в Самаре попал в ДТП необычный автомобиль. Во время проведения дорожных работ он врезался в каток, но не сбоку или сзади, а упав на него сверху. Рабочие в этот момент были на перекуре, поэтому никто из них не пострадал, а вот машина и каток оказались уничтожены. На месте столкновения образовалась воронка.

Водитель выбрался из искорёженной груды металла без единой царапины. Он попросил рабочих не волноваться, ведь он провёл полную замену внутренних органов на механические всего 5 лет назад, в 2045-м. После этих слов рабочие вызвали скорую помощь, которая отвезла водителя на лечение в психдиспансер. Врачи не обнаружили отклонений, а изучив документы пациента, даже начали верить в то, что он в действительности является путешественником во времени.

Историей необычного пациента заинтересовались местные журналисты. Они организовали для него специальную пресс-конференцию.

«Вообще-то я коренной москвич и как очутился в Самаре прошлого, не понимаю. Я бывал в ней в 2048-м», – сказал он.

Представители СМИ поинтересовались, каким будет российский миллионник в будущем.

Российский? Вы что-то путаете. Самара – современный китайский город с населением 15 миллионов человек. В нём развитая инфраструктура, двенадцать веток метрополитена, большой порт. Город очень красивый и комфортный, но сам я из Москвы. Подождите, значит я у вас без визы? Гражданам Москвы ведь нужна виза.

На этом пресс-конференция завершилась: её главного спикера госпитализировали обратно, а затем увезли в органы. По официальной версии – чтобы опросить по делу о бытовом хулиганстве.

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