Мнение: Расширение НАТО до Тихого Океана

Зачем НАТО срочно понадобился Азиатско-Тихоокеанский регион?

НАТО под руководством Вашингтона навела беспорядок в Европе и спровоцировала украинский конфликт, сообщает “Синьхуа”. Автор статьи отмечает, что активность альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна заставить его страны насторожиться.

Где конечная точка расширения НАТО на восток? Станет ли когда-нибудь Североатлантический Альянс соседом Китая? Эти вопросы были подняты “Хуаньцю шибао” перед проведением совместных военных учений между военными США и Центральноазиатского миротворческого батальона в Казахстане и Узбекистане в 1997 году. Двадцать пять лет спустя альянс своими действиями дал ответ. Как недавно проведенный саммит, на который впервые были приглашены лидеры четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — так и постоянное укрепление Штатами, выступающими главнокомандующим Альянса, отношений с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью формирования “многосторонней” структуры безопасности. Все это показывает, что после создания хаоса в Европе НАТО пытается переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион и тем самым распространить свое присутствие во всем мире. Однако история показала, что куда бы Альянс ни протянул свою руку, это приведет к расколу и беспорядкам. В этой связи страны Азиатско-Тихоокеанского региона вынуждены насторожиться.

В 1997 году Организация Североатлантического договора официально приняла решение о принятии в свои ряды Польши, Венгрии и Чехии, что заложило основу для первой волны расширения НАТО на восток в 1999 году после окончания холодной войны. В 2022 году лидеры четырех стран — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — были приглашены на саммит альянса в Мадриде. Это говорит о планах расширения его влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион. Оглядываясь назад на историю блока, мы можем обнаружить, что сначала организация перетянула на свою сторону Западную Европу и направила против Восточной Европы и Советского Союза, затем объединила Восточную Европу против России. Теперь же она хочет привлечь страны Азиатско-Тихоокеанского региона против Китая. Можно сказать, что, расширяясь на восток, НАТО создает раскол.

Первый генеральный секретарь альянса британец Гастингс Исмей кратко изложил основные цели Организации: держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы, что в значительной степени объясняет роль, которую Североатлантический Альянс играл в регионе в течение длительного времени. С распространением институциональной структуры и сфер влияния НАТО на районы за пределами Европы становится понятно, что цели блока уже не ограничиваются вышеперечисленным. Какова сущность и тенденция развития Организации Североатлантического договора в настоящее время и в будущем? Ответ на этот вопрос нужно искать в том, как себе представляют ее развитие Соединенные Штаты.

“Пляска под дудку” стратегического регулирования США

В 1990-х годах заместитель госсекретаря администрации Клинтона Строуб Тэлботт, который отвечал за содействие трансформации и расширению НАТО после окончания холодной войны, неоднократно выступал за то, что, хотя Североатлантический Альянс и является военной организацией, у него должен быть широкий спектр политических функций. Процесс расширения способствовал вестернизации внутренней политической и социальной системы стран-заявителей, что привело к возникновению более широкого “атлантического сообщества”. Действительно, для Америки НАТО, несомненно, является “безопасным сообществом”. Оно построено на однородности систем всех стран путем принудительного изменения внутренней политики государств в области безопасности за счет военной мощи Вашингтона. Такая структура региональной безопасности имеет три ключевых особенности: доминирование Соединенных Штатов, иерархия стран и явное неприятие инородного.

В течение долгого времени подавляющее большинство представителей американской политической элиты прямо заявляло, что Североатлантический Альянс является наиболее важным стратегическим ресурсом для обеспечения глобальной гегемонии США: без НАТО Америка потеряет инструменты контроля над европейскими странами, и ей будет труднее продолжать содействовать эволюции безопасности и порядка на Евразийском континенте в соответствии с гегемонистскими интересами. Каждая крупная стратегическая трансформация в истории альянса проводилась под руководством Соединенных Штатов и представляла собой разрушительный цикл обострения конфронтации с Советским Союзом или Россией.

Трения между Америкой и Европой в вопросе о том, следует ли ограничить расширение и функции НАТО в рамках Европы или распространить за пределы континента, не прекращались с момента окончания холодной войны. Однако, начиная с интервенции в Балканский кризис в 1990-х годах, продолжая “стабилизацией” внутренней ситуации в Ираке и Афганистане в первом десятилетии XIX века и заканчивая текущим учащающимся вмешательством в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, НАТО явно вышло за рамки Европы. Ее функции постоянно пересматривают в соответствии с корректировкой глобальной стратегии Соединенных Штатов. Учитывая стратегический фокус Вашингтона на АТР и интенсивное внедрение соответствующих политик, Североатлантический Альянс пытается как можно скорее усилить свои функции и институциональное присутствие в регионе под предлогом “китайской угрозы”.

Стремление создать в Азиатско-Тихоокеанский регионе такой же “раскол”, как в Европе

В целях распространения глобальной “антитеррористической” операции, реализуемой Соединенными Штатами, на Рижском саммите 2006 года НАТО официально запустила программу “ассоциированных стран”, направленную на создание нового механизма координации безопасности с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот шаг фактически положил начало процессу расширения влияния альянса на АТР. Приоритет стратегической концепции, объявленной НАТО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, был отдан программе “глобальное партнерство”. С тех пор в рамках этого механизма Организация Североатлантического договора продолжала укреплять координацию с так называемыми “странами с общими ценностями” в регионе в области разведки, военного дела и других сферах. За последние десять лет с помощью этой программы НАТО сконцентрировала ресурсы своих союзников в регионе для “решения” Афганской проблемы и ускорила сотрудничество в области безопасности и обороны с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Под руководством Соединенных Штатов альянс быстро начал применять накопленный за 30 лет опыт — а именно руководство европейской безопасностью путем создания раскола в Европе — в процессе построения структуры безопасности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военный блок создал структуру американской гегемонии в Европе с помощью единого многостороннего механизма, в который входит подавляющее большинство европейских стран. У Вашингтона есть сильная мотивация создать похожий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Действия в этом направлении идут полным ходом.

США не удовлетворены текущей “лоскутной” структурой безопасности в АТР. Нынешние военные союзы — “трехстороннее партнерство в области безопасности” между Америкой, Великобританией и Австралией, “четырехсторонний диалог по безопасности” и альянс “Пять глаз” — с трудом воплощают присущую Штатам модель поведения в стремлении к гегемонии, иерархии и исключительности в регионе. В последние годы Америка постоянно пытается содействовать интеграции существующего союзнического механизма в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствуя скорейшему переходу НАТО с точки зрения системы и действий к Азиатско-Тихоокеанскому региону, тем самым усиливая динамику расширения в нем своего влияния.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что Организация Североатлантического договора и ее партнеры в АТР должны укреплять практическое сотрудничество в различных областях, включая безопасность в море и сетевые технологии. Политический сигнал, посланный лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, предельно ясен: координация между альянсом и союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет более частой и более глубокой. Идея расширения НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион играет очевидную роль в “Индо-Тихоокеанской стратегии”, продвигаемой Вашингтоном. Соединенные Штаты надеются скорректировать существующие союзные отношения посредством усиления многосторонних механизмов “США-Япония-Южная Корея” и “США-Австралия-Новая Зеландия” для того, чтобы в конечном итоге создать крупномасштабную структуру безопасности.



Подрыв мира и процветания региона

Вслед за смещением стратегического фокуса на восток, Соединенные Штаты в последнее время значительно ускоряют темпы построения структуры безопасности в АТР. Помимо укрепления связей и сотрудничества с Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и другими, представители американского правительства, включая Байдена, совершают частые визиты и в другие страны региона с целью создания в международном общественном мнении атмосферы “китайской угрозы”. Вашингтон стремится ускорить процедуры разработки стратегий безопасности этих стран с НАТО. Кроме того, США хотят ускорить формирование региональной и даже глобальной системы безопасности с альянсом в качестве ядра для побуждения союзников Америки в АТР к сдерживанию Китая.

Эти шаги Америки очень схожи с ее практикой постоянного усиления противоречий между странами НАТО и Москвой, которые содействуют расколу в Европе. Расширение на восток привело к военному конфликту между Россией и Украиной, длительной конфронтации России и альянса и большому расколу. Исходя из этого наблюдения, расширение влияния НАТО во главе с США на АТР станет губительным и подорвет мир и процветание в регионе. По логике геополитической конкуренции между крупными державами, этот военный союз непременно вынудит страны Азиатско-Тихоокеанского региона выбирать сторону между Китаем и Америкой, что приведет к более интенсивным кризисам и конфликтам в и, вероятно, будет способствовать большому расколу региона в области безопасности и экономики. В результате процесс региональной экономической интеграции будет полностью прекращен.

Согласно “Стратегической концепции НАТО 2022 года”, утвержденной на саммите в Мадриде, на ближайшие десять лет перед блоком стоит три основные задачи: сдерживание и защита, профилактика и управление кризисами и сотрудничество в области безопасности. В рамках первой Соединенные Штаты и их союзники планируют увеличить военные расходы, что спровоцирует гонку вооружений во многих регионах и приведет к региональной напряженности. Что касается “профилактики и управления кризисами” — мы все помним, как НАТО, руководствуясь этой целью, влезла в дела Союзной Республики Югославия, Ирака, Афганистана и других стран. Последствия этих действий Вашингтона очевидны для всего мира. По “сотрудничеству в области безопасности”: если альянс захочет расширить свои функции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это, вероятно, создаст серьезный кризис по вопросам Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря. В этом отношении НАТО планирует и быстро продвигает свое так называемое “глобальное партнерство”. Этот процесс, вероятно, также будет представлять собой трансформацию внутренних политических, экономических и социальных систем других стран. В АТР, где ситуация и без этого сложная, подход НАТО неизбежно приведет к противоречиям и конфликтам.



Ослабление авторитета ООН

Если расширение НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион пройдет успешно, в конечном итоге будет создана модель безопасности “глобального НАТО”. Такая модель стала бы основой проекта структуры глобальной безопасности США, но это совсем не то, что хотели бы видеть страны, которые действительно стремятся к миру во всем мире.

Согласно “Североатлантическому договору”, его “стороны подтверждают свою веру в цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и желание жить в мире со всеми народами и правительствами”. НАТО также заявила, что легитимность ее основной функции “коллективной обороны” вытекает из положений Статьи 51 Устава ООН о “неотъемлемом праве на коллективную самооборону”. Однако альянс развязал войну в Косово без санкции ООН; нарушил ее резолюции, развязав войну за смену режима в Ливии; и продолжал проводить военные операции за пределами зоны обороны. Все это показывает, что действия НАТО все больше выходят за рамки Устава и целей ООН. Североатлантический Альянс превращается в крайне агрессивное “оружие” и пособника, служащего гегемонии Америки.

НАТО, которое держит знамя “альянса ценностей”, стремится к гегемонии Запада и ослабляет авторитет Организации Объединенных Наций, пытается создать новый раскол и блоковое противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе Мадридского саммита и встречи министров иностранных дел, проведенных Альянсом в этом году, интенсивно обсуждались и принимались решения об институциональных механизмах для усиления координации с союзниками Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все это происходило не без распространения “китайской угрозы” с целью усиления функции НАТО в области глобальной безопасности.

Еще более примечательным является то, что в последнее время Организация Североатлантического договора неоднократно подчеркивала важность установления международных правил. Действительно, длительная стабильность отношений между государствами может поддерживаться только при соблюдения всеми сторонами международных правил. Однако те правила, которые устанавливает военный союз, призывающий к “теории цивилизационного превосходства” и “относительности суверенитета” и играющий в блоковую политику, не могут быть признаны подавляющим большинством стран мира. Будущая структура глобальной безопасности не должна строиться на основе союзнической системы “глобального НАТО”, вместо этого необходимо снова встать на путь рационального и здорового укрепления ключевой позиции Организации Объединенных Наций

https://inosmi.ru/20220710/kitay-254904173.html – цинк

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