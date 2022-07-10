 

Потерпит – Личное мнение

10.07.2022, 19:20, Разное
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В среде поклонниц Веруна Галушки забродили тревожные сплетни-слухи. Не знаю, насколько правда всё, но поговаривают, что Константин привёз к себе в Италию первую жену с детьми.

Ну, ту, которой светлый человечек Брежнева втирала, что с Константином у них только дружба. А потом стала женой продюсера.


Фото: Соцсети

Поклонницы Галушки возмущены.

Сам Константин живёт в прекрасном месте — Форте-деи-Марми. Море, солнце, хороший ландшафт, приветливые люди вокруг. Ответственный Константин, как говорят, решил, что и первая его жена должна приехать.

И вроде как перевёз её, хотя и непонятно, правда, в квартиру ли к Галушке или снял что-то ещё.

Среда поклонниц негодует. Да как посмел он подумать о бывшей жене?

Хочу сказать: не негодуйте, крошки. Бывшая жена тоже имеет право пожить в Италии. И трое детей их общих также могут рассчитывать на заботу отца.

Дочь тётки Веруна живёт ведь вместе с ней и Константином. А почему тогда он должен забыть о своих? Это было б неправильно.

Связавшись с разведённым, любая тётка должна понимать, что у него есть прошлое. И есть ответственность перед своими детьми.

А Вера — ну, она же светлый человечек! Потерпит. Перетопчется и проглотит. Должна встречать гостей, готовить завтрак. Ничего не поделаешь, селяви.

Источник: Лена Миро



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