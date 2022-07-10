Мнение: Виноват Путин! Украина разоряет Запад!



Когда начались разговоры, что Украине будут поставлять оружие – многие сразу, вот мой творческий партнер, например, сказали: "По-любому продадут за копье". Причем партнер ругался, что дескать, Россия не прощухала простую схему – выкупить у "не братьев" что-то по дешевке, а потом показать всему миру, как и куда деваются западные вооружения. Как обычно и как многие, мой партнер – недооценил гениальность дяди Вовы.

Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли.

Ну, вот – никто же не удивлен? Может наивным бюргерам еще и можно втюхать про демократию на Украине, то появление в Грузии украинских танков во время 080808 – это как бы данность. Как и бесконечно якобы взрывавшиеся арсеналы во времена незалежности. Да ладно, про появление у КНДР технологий для ракет – вот скандал был буквально считай на днях.

Вот на картинке, может быть и постановочный диалог, но вы же ему поверите, правда? Все логично, ничего нового. На Украине продается вообще все – потому что независимость она такая. Нет того дна, которое бы не пробили щирые победители Майдана.

Однако, самое главное даже не это. По факту российская военная мощь позволяет выпиливать уже арсеналы наших западных партнеров. А т.к. в "Ультиматуме Путина" было четко заявленно, что НАТО должно свалить на границы 1997 года – стрижка только началась. Опять же, наш ВПК прокачается. Видите же, как у расслабившихся хоть США, хоть Европы все печально. Воевать они с Россией хотят, ага.

Ну, и конечно, нельзя забывать кое-чего еще. Вот это оружие, которым банчит Зеленский и Ко – оно же расползается уже по всему Евросоюзу. А значит не за горами новые терракты.



Из хороших новостей, хотя геммороя будет много, наши парни из ФСБ как раз работать и на этом направлении научились. А вот за спецслужбы Запада мало желающих, есть мнение, будет поручиться.

Ну, собственно, сами и молодцы. Хотя, все равно скажут, что виноват Путин.

Счастья вам.

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