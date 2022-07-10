 

Захарова пообещала достойный ответ на проблему с калининградским транзитом

10.07.2022, 19:10, Новости дня
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Если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, ответ РФ будет достойным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Межведомственная работа велась по ответным действиям, и наши западные так называемые партнеры, в данном случае Еврокомиссия, Евросоюз, должны понимать, что часики тикают, и терпение не безгранично… Никто официально в детали их не посвящал… но мы сказали неоднократно и публично, и им, что ответ будет достойным», – сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой размещен в Telegram-канале Захаровой.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. В четверг в Кремле отмечали, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область.

В пятницу Захарова сообщала, что российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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